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Песков заявил о фактическом прекращении участия Армении в работе ОДКБ

Армения де-факто больше не принимает участия в деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 5 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Источник: Reuters

«Армения уже не участвует фактически де-факто в работе ОДКБ уже достаточно длительное время», — заявил официальный представитель Кремля.

Он также выразил убежденность, что ориентация на Евразийский экономический союз (ЕАЭС) для Еревана является более весомым и выгодным путем. Представитель Кремля напомнил позицию президента РФ Владимира Путина, отметив, что для Москвы хорошо то, что идет на пользу армянам.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян во время предвыборных дебатов, отвечая на вопрос представителя партии «Сильная Армения» Нарека Карапетяна, заявил, что Ереван может принять решение о выходе из ОДКБ в случае необходимости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 3 июня сообщил, что власти Армении осознают, что без ЕАЭС и России республике будет крайне тяжело.

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