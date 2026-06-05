Песков заявил о фактическом прекращении участия Армении в работе ОДКБ

«Армения уже не участвует фактически де-факто в работе ОДКБ уже достаточно длительное время», — заявил официальный представитель Кремля.
Он также выразил убежденность, что ориентация на Евразийский экономический союз (ЕАЭС) для Еревана является более весомым и выгодным путем. Представитель Кремля напомнил позицию президента РФ Владимира Путина, отметив, что для Москвы хорошо то, что идет на пользу армянам.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян во время предвыборных дебатов, отвечая на вопрос представителя партии «Сильная Армения» Нарека Карапетяна, заявил, что Ереван может принять решение о выходе из ОДКБ в случае необходимости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 3 июня сообщил, что власти Армении осознают, что без ЕАЭС и России республике будет крайне тяжело.