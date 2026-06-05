Песков заявил о фактическом прекращении участия Армении в работе ОДКБ

Он также выразил убежденность, что ориентация на Евразийский экономический союз (ЕАЭС) для Еревана является более весомым и выгодным путем. Представитель Кремля напомнил позицию президента РФ Владимира Путина, отметив, что для Москвы хорошо то, что идет на пользу армянам.