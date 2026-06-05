Представители «Единой России» высадили деревья во дворе красноярской школы в День эколога

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В России 5 июня отмечают День эколога — профессиональный праздник всех российских защитников природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и экологов-активистов. Праздник призван привлечь внимание к проблемам окружающей среды и воздействия человека на живую природу.
Партийцы Красноярска провели акцию по озеленению и высадке деревьев на территории второго корпуса школы № 149 в микрорайоне Аэропорт. Корпус школы № 149 в микрорайоне Аэропорта открылся в 2025 году ко Дню знаний. Он построен в рамках народной программы «Единой России» и партийного проекта «Новая школа».
Инициатором мероприятия по озеленению школьного двора стал депутат Красноярского городского Совета, региональный координатор партийного проекта «Зелёная экономика» Артём Речицкий. К партийцам присоединились педагоги, ученики и выпускники школы, а также активисты молодёжного собрания при городском Совете. Участок украсили 16 саженцев сирени. Участникам акции выдали инвентарь и провели инструктаж перед высадкой кустарника.
«Акция приурочена ко Дню эколога, с чем поздравляю всех причастных к празднику. На территории нового корпуса школы № 149 решили создать живую изгородь. В микрорайоне Взлётки нужно высаживать много деревьев, здесь наблюдается дефицит зеленых насаждений. Есть стойкое убеждение, что территории школ должны быть неким парком, оазисом. В прошлом году мы озеленяли участки школ № 150 и № 157. Сейчас мы решили сделать новый корпус учебного заведения более зеленым, чтобы в новом учебном году он приветствовал ребят!», — рассказал Артём Речицкий.
Как отметила заместитель директора по воспитательной работе Оксана Меркулова, школа является одним из лидеров по экологическому воспитанию в Красноярском крае: «Педагоги и родители определили для себя, что детей нужно воспитывать не на словах об экологии и бережном отношении к природе, а на деле. Акции мы проводим круглый год: осенью собираем макулатуру, зимой изготавливаем кормушки, весной — скворечники, снова возвращаемся к сбору бумаги и пластика для последующей переработки. Активно во всех наших начинаниях нам помогает Артём Евгеньевич!».
Впечатлениями поделился председатель комиссии по инфраструктуре и транспорту молодёжного собрания при городском Совете депутатов Марк Сас: «Мне очень нравится идея посадки деревьев и озеленения. Наш город нуждается в этом. Приятно становиться участником таких акций. Более того, я являюсь выпускником этой школы, рад был видеть педагогов. Сегодня мы сделали небольшой шажок к тому, чтобы наш Красноярск стал ярче».
Кроме того, сегодня Артём Речицкий вместе с коллективом штаба общественной поддержки «Единой России» высадил кусты кизильника и на территории питомника «Управления зеленого строительства» в рамках озеленения города в честь 400-летия Красноярска. К мероприятию присоединился коллектив управления.
Отметим, забота об окружающей среде — приоритет народной программы партии «Единая Россия».