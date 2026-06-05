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«Единая Россия» защитила права десятков миллионов собственников жилья

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Закреплено право более 30 миллионов владельцев квартир, полученных в результате приватизации.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Закреплено право более 30 миллионов владельцев квартир, полученных в результате приватизации.

Это стало возможным благодаря принятому недавно закону о десятилетнем сроке исковой давности по спорам, связанным с приватизацией, пояснил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на выездном заседании Совета при Президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Он напомнил, что приватизационные процессы в России охватывали не только крупные государственные предприятия, но и массовый жилищный фонд.

«Это принципиально важный момент, о котором часто забывают в пылу политических дискуссий о крупном бизнесе. Отметим, что договоров о приватизации жилья было заключено более 30 миллионов. Если бы закон не был подготовлен и принят, мы бы автоматически ставили под удар огромное число добросовестных собственников. Люди годами живут в своих квартирах, и у них не должно быть постоянного страха, что из-за каких-то процедурных нюансов их право может быть оспорено», — сказал Павел Крашенинников.

Парламентарий подчеркнул, что принятый закон направлен на обеспечение стабильности гражданского оборота и защиту права собственности. Закон обеспечил конституционные права миллионов российских семей, гарантируя, что итоги приватизации не будут пересмотрены по истечении установленного законом периода.

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