36 управленцев из Красноярского края вышли в финал конкурса «Лидеры России. Команда»

«Каждый четвертый — это молодой управленец от 25 до 34 лет. Более 80% финалистов — это действующие руководители от уровня начальника отдела и выше. Командный формат показал главное — коллективное участие существенно укрепляет доверие управленцев друг другу и напрямую влияет на результат работы», — рассказал на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.