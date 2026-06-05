36 управленцев из Красноярского края вышли в финал конкурса «Лидеры России. Команда»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сразу 36 представителей региона стали финалистами федерального конкурса «Лидеры России. Команда». Заключительный этап пройдет с 9 по 13 июня в мастерской управления «Сенеж», а победителей объявят 14 июня.
Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В этом сезоне в финал вышли 1400 управленцев со всей страны, объединенные в 280 команд.
«Каждый четвертый — это молодой управленец от 25 до 34 лет. Более 80% финалистов — это действующие руководители от уровня начальника отдела и выше. Командный формат показал главное — коллективное участие существенно укрепляет доверие управленцев друг другу и напрямую влияет на результат работы», — рассказал на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Красноярский край в финале представят сотрудники краевого правительства, а также специалисты из сфер образования, промышленности, электроэнергетики и атомной отрасли. Всего от жителей региона на участие в шестом сезоне конкурса поступило около 1400 заявок.
По словам организаторов, среди участников выделяют несколько типов управленческих команд — от молодых кадровых резервов до опытных административных коллективов. Наиболее распространенный формат — команды руководителей высокого уровня с большим управленческим опытом.
Финал конкурса объединит представителей разных отраслей экономики, включая промышленность, государственное управление, IT и финансовый сектор. Всего участниками шестого сезона стали более 75 тысяч человек из России и 66 зарубежных государств.