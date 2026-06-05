Захарова: западные СМИ приезжают на ПМЭФ, чтобы «выкопать гадости»

«Это ультралиберальное медиасообщество, они каждый раз приезжают в Питер на форум не для того, чтобы найти интересных спикеров и поговорить на актуальные темы, не для того, чтобы самим расширить свой кругозор, в музей сходить, в театр… Нет, каждый раз гадость какую-нибудь выкопать, какое-нибудь противоречие найти, столкнуть кого-то», — сказала она, выступая на ПМЭФ.
По словам Захаровой, несколько дней на ПМЭФ к ней обращались западные СМИ, задававшие вопросы не об атаке киевского режима на Старобельск, где погибли дети, а о состоянии российской экономики.
Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, вместо этого представителям Запада следовало бы посмотреть вокруг и пообщаться с представителями расположенных на ПМЭФ стендов, которые лучше ответят на экономические вопросы.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.