Захарова: западные СМИ приезжают на ПМЭФ, чтобы «выкопать гадости»

«Это ультралиберальное медиасообщество, они каждый раз приезжают в Питер на форум не для того, чтобы найти интересных спикеров и поговорить на актуальные темы, не для того, чтобы самим расширить свой кругозор, в музей сходить, в театр… Нет, каждый раз гадость какую-нибудь выкопать, какое-нибудь противоречие найти, столкнуть кого-то», — сказала она, выступая на ПМЭФ.