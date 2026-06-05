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Беларусь и Кыргызстан договорились о взаимном признании водительских прав

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Беларусь и Кыргызстан подписали соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений, сообщили в пресс-службе правительства Беларуси.

Источник: Sputnik.by

«Подписи под документом поставили (премьер-министр Беларуси — Sputnik) Александр Турчин и (председатель Кабинета Министров — руководитель Администрации президента Кыргызстана — Sputnik) Адылбек Касымалиев», — говорится в сообщении.

Во время официального визита премьер-министра Беларуси в Кыргызстан подписан и ряд других документов. В их числе — соглашение о сотрудничестве в социально-трудовой сфере, меморандум о взаимодействии в семеноводстве, а также протокол заседания совместной подкомиссии по сельскому хозяйству и продовольствию.

Кроме того, заключены договоренности между «Белпочтой» и «Кыргыз почтасы» по развитию почтовых услуг и электронной коммерции, соглашение о создании совместного делового совета, а также меморандумы о партнерстве между музеями, филармониями и университетами двух стран.

Отдельно стоит отметить договоренность о сотрудничестве между Витебским облисполкомом и Иссык-Кульской областью Кыргызстана в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах.

Вопрос о взаимном признании водительских удостоверений находился в проработке несколько лет. Несмотря на то, что Венская конвенция о дорожном движении и ранее позволяла использовать национальные права на территории обеих стран, при их обмене на местные у водителей порой возникали сложности — вплоть до необходимости заново сдавать экзамены.

Новое соглашение снимает эти административные препятствия и вводит упрощенную процедуру обмена, что особенно важно для тех, кто переезжает на длительный срок или планирует работать за рулем.

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