Беларусь и Кыргызстан договорились о взаимном признании водительских прав

Во время официального визита премьер-министра Беларуси в Кыргызстан подписан и ряд других документов. В их числе — соглашение о сотрудничестве в социально-трудовой сфере, меморандум о взаимодействии в семеноводстве, а также протокол заседания совместной подкомиссии по сельскому хозяйству и продовольствию.