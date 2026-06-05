СМИ: Венгрия разблокировала 6,6 млрд евро из фонда ЕС на вооружение Украины

Венгрия два года блокировала выделение из фонда средств для компенсации европейским странам расходов по закупке и передаче Украине оружия на сумму более 40 млрд евро. Портал Politico сообщает, что правительство Петера Мадьяра сняло это вето. Об изменении политики объявил в понедельник постпред Венгрии в Комитете по политике и безопасности ЕС, сообщил Politico чиновник, присутствовавший в то время в зале. Решение было подтверждено еще пятью дипломатами ЕС.
Венгерская газета Nepszava утверждает, что речь идет о частичном разблокировании средств — на сумму 6,6 млрд евро. На следующем этапе Европейская служба внешних действий (EEAS), ответственная за ЕФМ, подготовит проект нормативного документа, который впоследствии будет одобрен Советом ЕС.
Но министр иностранных дел Украины Андрей Сибига настаивает, чтобы их использовали для усиления систем противовоздушной обороны, закупленных у США.
При этом Европейская комиссия пока не подтвердила, что Венгрия разблокировала 6,6 млрд евро из ЕФМ.
На данный момент (четверг) я не могу подтвердить это, потому что, когда речь заходит о ЕФМ, у нас много дискуссий. Сейчас они продолжаются. И точное использование заблокированных средств все еще обсуждается с государствами-членами.
Европейский фонд мира был создан в 2021 году для финансирования усилий ЕС в области обороны и безопасности, включая миротворческие операции. Но после начала конфликта на Украине средства фонда начали использовать для компенсации расходов стран ЕС на поставку оружия ВСУ.