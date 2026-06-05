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СМИ: Венгрия разблокировала 6,6 млрд евро из фонда ЕС на вооружение Украины

Новое правительство Венгрии согласилось использовать Европейский фонд мира (ЕФМ) для оказания военной помощи Украине, сняв запрет, введенный предыдущим кабинетом министров во главе с Виктором Орбаном.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Венгрия два года блокировала выделение из фонда средств для компенсации европейским странам расходов по закупке и передаче Украине оружия на сумму более 40 млрд евро. Портал Politico сообщает, что правительство Петера Мадьяра сняло это вето. Об изменении политики объявил в понедельник постпред Венгрии в Комитете по политике и безопасности ЕС, сообщил Politico чиновник, присутствовавший в то время в зале. Решение было подтверждено еще пятью дипломатами ЕС.

Венгерская газета Nepszava утверждает, что речь идет о частичном разблокировании средств — на сумму 6,6 млрд евро. На следующем этапе Европейская служба внешних действий (EEAS), ответственная за ЕФМ, подготовит проект нормативного документа, который впоследствии будет одобрен Советом ЕС.

Nepszava отмечает, что пока не решено, на что пойдут выделенные средства.

Но министр иностранных дел Украины Андрей Сибига настаивает, чтобы их использовали для усиления систем противовоздушной обороны, закупленных у США.

При этом Европейская комиссия пока не подтвердила, что Венгрия разблокировала 6,6 млрд евро из ЕФМ.

На данный момент (четверг) я не могу подтвердить это, потому что, когда речь заходит о ЕФМ, у нас много дискуссий. Сейчас они продолжаются. И точное использование заблокированных средств все еще обсуждается с государствами-членами.

Анитта Хиппер
представитель внешнеполитической службы ЕС

Европейский фонд мира был создан в 2021 году для финансирования усилий ЕС в области обороны и безопасности, включая миротворческие операции. Но после начала конфликта на Украине средства фонда начали использовать для компенсации расходов стран ЕС на поставку оружия ВСУ.

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