СМИ: Венгрия разблокировала 6,6 млрд евро из фонда ЕС на вооружение Украины

Венгрия два года блокировала выделение из фонда средств для компенсации европейским странам расходов по закупке и передаче Украине оружия на сумму более 40 млрд евро. Портал Politico сообщает, что правительство Петера Мадьяра сняло это вето. Об изменении политики объявил в понедельник постпред Венгрии в Комитете по политике и безопасности ЕС, сообщил Politico чиновник, присутствовавший в то время в зале. Решение было подтверждено еще пятью дипломатами ЕС.