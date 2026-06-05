Лавров встретился с представителем Никарагуа на полях ПМЭФ

«Очень рад тебя видеть. Мы виделись в последний раз в прошлом году в Москве, когда ты подписал соглашение о сотрудничестве с историческими регионами РФ. С тех пор ваши отношения развиваются. Знаю, что в рамках этого форума подписывается соглашение о сотрудничестве между Никарагуа и Севастополем», — цитирует министра «Интерфакс».