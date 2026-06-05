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Лавров встретился с представителем Никарагуа на полях ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова со спецпредставителем Никарагуа Лауреано Ортегой Мурильо. Министр подчеркнул братский характер отношений между Москвой и Манагуа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Приветствуя гостя, Лавров напомнил о предыдущей встрече.

«Очень рад тебя видеть. Мы виделись в последний раз в прошлом году в Москве, когда ты подписал соглашение о сотрудничестве с историческими регионами РФ. С тех пор ваши отношения развиваются. Знаю, что в рамках этого форума подписывается соглашение о сотрудничестве между Никарагуа и Севастополем», — цитирует министра «Интерфакс».

Министр добавил, что в России ценят по-настоящему дружеские, братские связи между Россией и Никарагуа, устоявшиеся традиции между лидерами.

Отдельно Сергей Лавров отметил работу посла Никарагуа в РФ Альбы Асусены Торрес Мехии. По его словам, она не только активно продвигает связи стран, но и «уже стала знаменитостью в дипкорпусе Москвы».

Участие во встрече также приняла руководитель Федерального медико-биологического агентства России, сопредседатель межправительственной российско-никарагуанской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Вероника Скворцова.

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