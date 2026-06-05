Меры противодействия дронам ВСУ в ДНР корректируются ежемесячно

«Изменения присутствуют, наверное, ежемесячно. Корректировки происходят — как противник корректирует, так и мы. Здесь борьба технологий. Поэтому и подходы, и меры противодействия беспилотникам меняются на постоянной основе», — сказал он. Денис Пушилин подчеркнул, что в защите республики от беспилотников задействованы как войсковые системы ПВО, так и система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса», которая также постоянно наращивает свои возможности. «Плюс сводные мобильные огневые группы из числа сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии. Эта работа также проходит и по защите объектов», — добавил глава ДНР.