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Меры противодействия дронам ВСУ в ДНР корректируются ежемесячно

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Заявил глава республики Денис Пушилин.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Заявил глава республики Денис Пушилин.

«Изменения присутствуют, наверное, ежемесячно. Корректировки происходят — как противник корректирует, так и мы. Здесь борьба технологий. Поэтому и подходы, и меры противодействия беспилотникам меняются на постоянной основе», — сказал он. Денис Пушилин подчеркнул, что в защите республики от беспилотников задействованы как войсковые системы ПВО, так и система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса», которая также постоянно наращивает свои возможности. «Плюс сводные мобильные огневые группы из числа сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии. Эта работа также проходит и по защите объектов», — добавил глава ДНР.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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