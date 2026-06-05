The Guardian: в ЕС спорят с идей Мерца по «ассоциированному членству» Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение Мерца «несправедливым», подчеркнув, что Киев защищает Европу «всецело, а не полумерами». Украина обладает статусом кандидата в ЕС с июня 2022 года. Зеленский заявлял, что страна будет «технически готова» к полноценному вступлению к 2027 году. В то же время еврокомиссар по расширению Марта Кос в феврале 2026-го назвала вступление Украины в 2027 году невозможным в рамках действующей процедуры. Мерц также исключал присоединение Киева к блоку 1 января 2027 года и даже 1 января 2028-го считал нереалистичным сроком.