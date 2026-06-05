The Guardian: в ЕС спорят с идей Мерца по «ассоциированному членству» Украины

Как сообщает The Guardian со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС, такой подход способен сделать полноправное членство практически недостижимым.
Немецкая инициатива, направленная Мерцем главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Антониу Коште накануне саммита «ЕС — Западные Балканы», предусматривает предоставление Украине места в институтах союза без права голоса. Данная мера рассматривается как промежуточный этап перед вступлением в блок.
В Берлине полагают, что данное предложение способно ускорить евроинтеграцию Украины, особенно на фоне скрытого сопротивления со стороны ряда государств, в первую очередь Франции. Однако, по данным The Guardian, не все в ЕС разделяют подобный оптимизм.
«Немецкие предложения об ассоциированном членстве — это замена вступлению Украины в ЕС. Это сделает полноценное членство почти невозможным. Это уменьшит желание двигаться вперед и находить решения», — заявил изданию один из высокопоставленных дипломатов блока.
Как отмечает газета, позиция Брюсселя в отношении Киева неизбежно скажется и на других странах-кандидатах, включая государства Западных Балкан. В пятницу, 5 июня, в черногорском Тивате проходит саммит ЕС с участием лидеров шести балканских стран. Ожидается, что основные усилия будут направлены на интеграцию этих государств в единый рынок союза.
Саммит состоялся после того, как новое правительство Венгрии во главе с премьер-министром Петером Мадьяром сняло вето на переход Украины к следующему этапу переговоров о вступлении в ЕС. Данное решение позволяет Киеву и Молдавии начать переговоры по первым главам свода законов ЕС, касающимся верховенства закона и демократических стандартов.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение Мерца «несправедливым», подчеркнув, что Киев защищает Европу «всецело, а не полумерами». Украина обладает статусом кандидата в ЕС с июня 2022 года. Зеленский заявлял, что страна будет «технически готова» к полноценному вступлению к 2027 году. В то же время еврокомиссар по расширению Марта Кос в феврале 2026-го назвала вступление Украины в 2027 году невозможным в рамках действующей процедуры. Мерц также исключал присоединение Киева к блоку 1 января 2027 года и даже 1 января 2028-го считал нереалистичным сроком.
В феврале Еврокомиссия предложила ускорить вступление Украины через «обратное расширение»: сначала полноправное членство, затем постепенная интеграция с целью принять страну к 2027 году. Однако это предложение вызвало скепсис в ЕС и было отвергнуто 4 марта на ужине послов стран объединения. В 2025 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное вступление в Евросоюз является суверенным правом Украины, поскольку речь не идет о военном альянсе.