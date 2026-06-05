Губернатор Кубани встретился с чрезвычайным и полномочным послом Израиля

По итогам 2025 года товарооборот между сторонами вырос на 33,8% и приблизился к 915 млн долларов. Краснодарский край традиционно поставляет в Израиль продукцию металлургии, масложирового комплекса, зерно и продовольственные товары. В числе перспективных направлений сотрудничества глава региона обозначил расширение поставок израильской сельскохозяйственной продукции, а также техники и оборудования. Отдельно он отметил потенциал развития прямых контактов между деловыми кругами и готовность региона содействовать организации бизнес-миссий и презентации инвестиционных возможностей.