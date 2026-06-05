СМИ: Си Цзиньпин впервые с 2019 года посетит Северную Корею

А Ким, который, согласно ВВС*, с гордостью демонстрирует ядерный и ракетный арсеналы страны, а также ее обновленную столицу, хочет, чтобы мир знал, что все это было достигнуто без преклонения колен перед США и взаимодействия с Южной Кореей.