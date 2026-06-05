СМИ: Си Цзиньпин впервые с 2019 года посетит Северную Корею

Bloomberg обращает внимание на то, что визит Си в Северную Корею состоится после его нашумевших майских встреч в Китае с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Bloomberg считает, что встреча Си с Кимом станет сигналом для Вашингтона и Москвы: Пекин сохраняет определенные рычаги влияния на северокорейский режим, несмотря на то, что Пхеньян в последние годы ускорил развитие своей ядерной программы, вопреки сопротивлению Пекина, и усилил военное сотрудничество с Россией.
Американская газета The New York Times подчеркивает, что Си встретится с «новым» Кимом — более уверенным благодаря укрепившимся связям с Россией.
Пхеньян, скорее всего, использует этот козырь, чтобы добиться от Китая экономических уступок.
Британский канал ВВС* напоминает, что Пекин остается крупнейшим торговым партнером Пхеньяна — главным «спасательным кругом» для Кима. По мнению экспертов, Пхеньян будет стремиться к расширению торговли через сухопутную границу с Китаем и привлечению большего числа китайских туристов для заполнения недавно построенных в КНДР пляжей и горнолыжных курортов.
Газета отмечает, что региональные союзники США и без того встревожены наращиванием военной мощи Китая и сомневаются в способности Вашингтона выполнять свои оборонные обязательства из-за истощения американских ресурсов в войне с Ираном.
А Ким, который, согласно ВВС*, с гордостью демонстрирует ядерный и ракетный арсеналы страны, а также ее обновленную столицу, хочет, чтобы мир знал, что все это было достигнуто без преклонения колен перед США и взаимодействия с Южной Кореей.
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