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СМИ: Си Цзиньпин впервые с 2019 года посетит Северную Корею

Председатель КНР Си Цзиньпин 8—9 июня посетит Северную Корею по приглашению Ким Чен Ына. Зарубежные СМИ высказали предположения, какие цели могут преследовать стороны в ходе этого визита.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Bloomberg обращает внимание на то, что визит Си в Северную Корею состоится после его нашумевших майских встреч в Китае с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

По мнению агентства, это показывает, что Китай остается одной из немногих мировых держав, способных вести диалог со всеми сторонами на фоне усиления раздробленности на международной арене.

Bloomberg считает, что встреча Си с Кимом станет сигналом для Вашингтона и Москвы: Пекин сохраняет определенные рычаги влияния на северокорейский режим, несмотря на то, что Пхеньян в последние годы ускорил развитие своей ядерной программы, вопреки сопротивлению Пекина, и усилил военное сотрудничество с Россией.

Американская газета The New York Times подчеркивает, что Си встретится с «новым» Кимом — более уверенным благодаря укрепившимся связям с Россией.

NYT считает, что Ким Чен Ын хочет избавиться от имиджа «младшего партнера» Пекина, и сближение с Москвой обеспечило ему рычаги давления на Китай.

Пхеньян, скорее всего, использует этот козырь, чтобы добиться от Китая экономических уступок.

Британский канал ВВС* напоминает, что Пекин остается крупнейшим торговым партнером Пхеньяна — главным «спасательным кругом» для Кима. По мнению экспертов, Пхеньян будет стремиться к расширению торговли через сухопутную границу с Китаем и привлечению большего числа китайских туристов для заполнения недавно построенных в КНДР пляжей и горнолыжных курортов.

Если Киму удастся уравновесить двух своих гигантских соседей, он станет еще увереннее продвигать свою ядерную программу, что, согласно NYT, угрожает региону дестабилизацией.

Газета отмечает, что региональные союзники США и без того встревожены наращиванием военной мощи Китая и сомневаются в способности Вашингтона выполнять свои оборонные обязательства из-за истощения американских ресурсов в войне с Ираном.

При этом NYT считает, что Си воспользуется двухдневным визитом в КНДР, чтобы продемонстрировать единый фронт союзников против Запада.

А Ким, который, согласно ВВС*, с гордостью демонстрирует ядерный и ракетный арсеналы страны, а также ее обновленную столицу, хочет, чтобы мир знал, что все это было достигнуто без преклонения колен перед США и взаимодействия с Южной Кореей.

* Доступ к сайтам ВВС на территории РФ ограничен

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