ЕС не обсуждает кандидатуру переговорщика с Россией

По ее словам, Евросоюз якобы «поддерживает любые мирные форматы».
«Но мы не обсуждаем сейчас, кто должен быть переговорщиком. В прошлом месяце верховный представитель [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас] провела дискуссию о наших требованиях к России на неформальной встрече глав МИД ЕС на Кипре», — отметила Хиппер.
Представитель Еврокомиссии также вновь призвала к «расширению поддержки Украины».
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше