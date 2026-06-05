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ЕС не обсуждает кандидатуру переговорщика с Россией

Евросоюз в настоящее время не рассматривает вопрос о назначении «переговорщика с Россией», а обсуждает исключительно собственные требования к Москве. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

Источник: Reuters

По ее словам, Евросоюз якобы «поддерживает любые мирные форматы».

«Но мы не обсуждаем сейчас, кто должен быть переговорщиком. В прошлом месяце верховный представитель [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас] провела дискуссию о наших требованиях к России на неформальной встрече глав МИД ЕС на Кипре», — отметила Хиппер.

Представитель Еврокомиссии также вновь призвала к «расширению поддержки Украины».

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