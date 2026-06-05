ЕС не обсуждает кандидатуру переговорщика с Россией

«Но мы не обсуждаем сейчас, кто должен быть переговорщиком. В прошлом месяце верховный представитель [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас] провела дискуссию о наших требованиях к России на неформальной встрече глав МИД ЕС на Кипре», — отметила Хиппер.