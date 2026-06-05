Песков рассказал об итогах первого дня работы Путина на ПМЭФ

«Залили первый бетон в фундамент атомной электростанции в Узбекистане, которую мы будем строить. То есть все очень хорошо, все напряженно», — сказал Песков, отвечая на вопрос Евгении Медведевой — блогера, фигуристки, двукратной чемпионки мира и двукратной серебряной медалистки Олимпийских игр.
Президент также провел встречу с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Песков отметил, что такая беседа традиционно проходит накануне основного дня форума и вызывает большой интерес на международной информационной арене.
«Всегда глубокая, очень содержательная, долгая беседа, утомительная для президента, но долгожданная на мировой информационной арене. Так было и на этот раз», — сказал представитель Кремля.
Сейчас, по словам Пескова, Путин готовится к пленарной сессии ПМЭФ. На ней президент представит свое видение дальнейшего развития страны, включая экономику, социальную сферу и ключевые вызовы.
Песков подчеркнул, что выступление главы государства важно для бизнеса, поскольку задает общий ориентир для участников рынка — как для крупных компаний, так и для малого и среднего предпринимательства.