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Песков рассказал об итогах первого дня работы Путина на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в Блогерской студии VK Видео на ПМЭФ-2026 рассказал об итогах первого дня работы Владимира Путина на форуме. Одним из ключевых событий он назвал начало строительства атомной электростанции в Узбекистане.

«Залили первый бетон в фундамент атомной электростанции в Узбекистане, которую мы будем строить. То есть все очень хорошо, все напряженно», — сказал Песков, отвечая на вопрос Евгении Медведевой — блогера, фигуристки, двукратной чемпионки мира и двукратной серебряной медалистки Олимпийских игр.

Президент также провел встречу с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Песков отметил, что такая беседа традиционно проходит накануне основного дня форума и вызывает большой интерес на международной информационной арене.

«Всегда глубокая, очень содержательная, долгая беседа, утомительная для президента, но долгожданная на мировой информационной арене. Так было и на этот раз», — сказал представитель Кремля.

Сейчас, по словам Пескова, Путин готовится к пленарной сессии ПМЭФ. На ней президент представит свое видение дальнейшего развития страны, включая экономику, социальную сферу и ключевые вызовы.

Песков подчеркнул, что выступление главы государства важно для бизнеса, поскольку задает общий ориентир для участников рынка — как для крупных компаний, так и для малого и среднего предпринимательства.

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