Песков рассказал об итогах первого дня работы Путина на ПМЭФ

«Залили первый бетон в фундамент атомной электростанции в Узбекистане, которую мы будем строить. То есть все очень хорошо, все напряженно», — сказал Песков, отвечая на вопрос Евгении Медведевой — блогера, фигуристки, двукратной чемпионки мира и двукратной серебряной медалистки Олимпийских игр.