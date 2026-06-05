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Матвиенко: никакой изоляции России нет

Председатель СФ отметила, что и РФ самой тоже не нужно уходить в изоляцию.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) подтвердил, что никакой изоляции России нет, и России самой тоже не нужно уходить в изоляцию. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью на ПМЭФ генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

Она отметила представительный характер форума в этом году, огромное количество дискуссионные площадок, тематических сессий и чрезвычайную активность участников. «И это подтверждает, что никакой изоляции России нет, и нам тем более нельзя уходить в изоляцию», — сказал Матвиенко.

По ее словам, «Петербургский экономический форум — это уже признанная авторитетная площадка для обсуждения вопросов экономики и бизнеса, и к ней, без преувеличения, приковано всегда внимание всего мира».

«Знаете, некоторые скептики говорили, я слышала, “ну зачем проводить форум, сейчас такое непростое время”. Я абсолютно с ними не согласна. Нужно и важно вдвойне именно в это время [проводить]. И то, что хотят услышать напрямую от президента [РФ Владимира Путина], как обстоят дела в России, какова точка зрения России на мировые процессы, как мы видим будущее — это очень важно», — сказала председатель СФ.

О форуме.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

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