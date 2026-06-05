Матвиенко: никакой изоляции России нет

«Знаете, некоторые скептики говорили, я слышала, “ну зачем проводить форум, сейчас такое непростое время”. Я абсолютно с ними не согласна. Нужно и важно вдвойне именно в это время [проводить]. И то, что хотят услышать напрямую от президента [РФ Владимира Путина], как обстоят дела в России, какова точка зрения России на мировые процессы, как мы видим будущее — это очень важно», — сказала председатель СФ.