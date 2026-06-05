Объединенная оппозиция может обойти партию Пашиняна на выборах в Армении

Согласно результатам опроса, за партию премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» готовы отдать голоса 32,4% респондентов. Это самый высокий показатель среди всех участников гонки, пишет «Интерфакс».
Однако четыре основные оппозиционные структуры в сумме набирают 46,6%. В их числе — партия «Сильная Армения» (16,4%), которую возглавляет российский бизнесмен армянского происхождения, глава ГК «Ташир» Самвел Карапетян. Чуть меньше голосов — 15,2% — у блока «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна. Партия «Процветающая Армения» крупного предпринимателя Гагика Царукяна получает 8,8%, а партия «Крылья единства» бывшего омбудсмена Армана Татояна — 6,2%.
Исследование также зафиксировало высокий уровень готовности прийти на избирательные участки: 76,7% опрошенных заявили о намерении участвовать в выборах. При этом 54,6% респондентов уверены, что голосование пройдет честно и справедливо.
Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня. Именно по их итогам будет определен будущий глава правительства страны.