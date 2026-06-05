Объединенная оппозиция может обойти партию Пашиняна на выборах в Армении

Свежие данные социологического исследования, проведенного армянским офисом GALLUP International Association, показывают, что у оппозиционных сил есть шанс на победу в парламентских выборах в Армении. Если ведущие партии и блоки объединятся, их суммарный результат превысит показатель правящей партии.