Лавров: Россия пока не получала официальное письмо Зеленского к Путину

«Нет, по крайней мере, на сегодняшний момент», — ответил министр на вопрос корреспондента «Интерфакса» о том, поступало ли письмо по дипломатическим каналам.
Само обращение украинского президента к российскому лидеру обнародовали 4 июня. Как уточнил глава МИД Украины Андрей Сибига, документ также планировали направить в Россию через дипломатические структуры.
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