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Макрон оценил письмо Зеленского Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что обращение Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину способно содействовать урегулированию ситуации на Украине.

Источник: Reuters

«Я считаю, что именно Украина и Россия в настоящее время могут разработать как соглашение о прекращении огня, так и мирный план… Я считаю, что это хорошая инициатива, и хорошо, что переговоры могут возобновиться», — заявил Макрон журналистам на саммите ЕС — Западные Балканы, комментируя письмо Зеленского и вопрос урегулирования на Украине.

В четверг Зеленский разместил на своем сайте письмо, в котором предложил Путину организовать встречу на территории третьего государства. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путину был передан письменный вариант «открытого письма» Зеленского, и глава государства ознакомился с ним.

Накануне на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ президент РФ заявил о наличии у России желания завершить конфликт на Украине. При этом он отметил, что Киев не готов к мирным договоренностям.

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