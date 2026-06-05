Макрон оценил письмо Зеленского Путину

«Я считаю, что именно Украина и Россия в настоящее время могут разработать как соглашение о прекращении огня, так и мирный план… Я считаю, что это хорошая инициатива, и хорошо, что переговоры могут возобновиться», — заявил Макрон журналистам на саммите ЕС — Западные Балканы, комментируя письмо Зеленского и вопрос урегулирования на Украине.