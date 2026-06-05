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Додик оценил свой визит в Петербург

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Глава правящей в РС БиГ партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявил РИА Новости, что его визит в Санкт-Петербург был очень успешным.

Источник: РИА "Новости"

«Могу сказать, что это был очень успешный и динамичный визит», — сказал он в беседе с агентством на полях ПМЭФ.

«Мы провели встречу и с “Газпромом”, господином Миллером (главой “Газпрома” Алексеем Миллером — ред.), говорили о снабжении газом, ценах, очень благодарны РФ, президенту (Владимиру — ред.) Путину и господину Миллеру за понимание», — подчеркнул Додик.

Также Додик сообщил, что общался с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и главой Татарстана Рустамом Миннихановым, который приехал из Казани, с рядом предпринимателей, которые проявляют интерес к Республике Сербской.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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