Россию не пригласили на совет по Мирному соглашению в Сараево

Додик уточнил, что встреча Совета состоялась в столице Боснии и Герцеговины два дня назад.
В ответ Лавров отметил: «Нас туда не пригласили».
Министр подчеркнул, что происходящее — часть системной проблемы. По его словам, «и то, что бошняки бойкотируют заседание межправительственной комиссии, и то, что Запад пытается узурпировать работу совета по выполнению дейтонских соглашений, говорит только об одном: идет планомерное наступление на Дейтон, и это крайне опасно».
Лавров также добавил, что обязательства России по Дейтонскому соглашению — договоренности о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992−1995 годов — являются для Москвы руководством к действию. Он предложил обсудить, какие шаги требуется предпринять на данном этапе. Додик, в свою очередь, уточнил, что на заседании межправительственной комиссии Россия — Босния и Герцеговина со стороны БиГ присутствовали только представители Республики Сербской.
Он пояснил, что фактически это была встреча Республики Сербской и России. «По сути, это была комиссия Республики Сербской и России, так как бошняки не захотели присутствовать, участвовать и не будут участвовать в ней, но это их проблемы», — заявил политик.
Додик добавил, что представители Республики Сербской настроены на оперативную и совместную работу по реализации всех достигнутых договоренностей.