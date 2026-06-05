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Россию не пригласили на совет по Мирному соглашению в Сараево

Россия не получила приглашения на заседание Совета по имплементации Мирного соглашения в Сараево. Об этом глава МИД Сергей Лавров рассказал Милораду Додику, лидеру партии «Союз независимых социал-демократов», которая управляет Республикой Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Разговор прошел на полях ПМЭФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Додик уточнил, что встреча Совета состоялась в столице Боснии и Герцеговины два дня назад.

В ответ Лавров отметил: «Нас туда не пригласили».

Министр подчеркнул, что происходящее — часть системной проблемы. По его словам, «и то, что бошняки бойкотируют заседание межправительственной комиссии, и то, что Запад пытается узурпировать работу совета по выполнению дейтонских соглашений, говорит только об одном: идет планомерное наступление на Дейтон, и это крайне опасно».

Лавров также добавил, что обязательства России по Дейтонскому соглашению — договоренности о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992−1995 годов — являются для Москвы руководством к действию. Он предложил обсудить, какие шаги требуется предпринять на данном этапе. Додик, в свою очередь, уточнил, что на заседании межправительственной комиссии Россия — Босния и Герцеговина со стороны БиГ присутствовали только представители Республики Сербской.

Он пояснил, что фактически это была встреча Республики Сербской и России. «По сути, это была комиссия Республики Сербской и России, так как бошняки не захотели присутствовать, участвовать и не будут участвовать в ней, но это их проблемы», — заявил политик.

Додик добавил, что представители Республики Сербской настроены на оперативную и совместную работу по реализации всех достигнутых договоренностей.

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