Глава МАГАТЭ заявил, что Иран не вывозил уран с прежней площадки

Гросси напомнил, что год назад американские военные нанесли удары по подземным ядерным объектам Ирана, где как раз и располагались на хранении эти материалы. В текущей ситуации, по его словам, критически важно, чтобы специалисты агентства получили доступ к этим площадкам и провели собственную проверку.