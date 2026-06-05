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Глава МАГАТЭ заявил, что Иран не вывозил уран с прежней площадки

Иран, вероятно, не стал перемещать свои запасы высокообогащенного урана на новую площадку. Об этом в пятницу заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мы полагаем, что этот уран находится там же, где и был изначально», — приводит слова Гросси на пресс-конференции в Вене «Интерфакс».

Гросси напомнил, что год назад американские военные нанесли удары по подземным ядерным объектам Ирана, где как раз и располагались на хранении эти материалы. В текущей ситуации, по его словам, критически важно, чтобы специалисты агентства получили доступ к этим площадкам и провели собственную проверку.

«Нам нужно попасть туда, чтобы определить, остался ли объем запасов на прежнем уровне», — подчеркнул глава МАГАТЭ.

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