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Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн

Владимир Путин 5 июня выступит на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента будет посвящена экономике, однако затронет он и политические вопросы. Также не исключено, что Путин даст оценку открытому письму президента Украины Владимира Зеленского. Российский лидер участвует в пленарной сессии форума ежегодно. В 2025-м мероприятие продлилось около четырех часов: на нем президент назвал конфликт на Украине «трагедией, происходящей по вине Запада», и сравнил «новый миропорядок» с восходом солнца. «Газета.Ru» ведет трансляцию.

Источник: Газета.Ру

14:50.

14:00 Тема письма президента Украины Владимира Зеленского будет фигурировать на пленарном заседании ПМЭФ с участием Владимира Путина, предположил Дмитрий Песков.

«Я уверен, сейчас предстоит все-таки пленарная сессия, и я с большой долей вероятности могу предположить, что эта тема будет так или иначе фигурировать», — сказал представитель Кремля.

Украинский лидер вечером 4 июня опубликовал открытое письмо к российскому коллеге с призывом к личным переговорам.

13:45 Кроме Путина, участие в пленарном заседании примут:

— президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,

— глава Танзании Самия Сулуху Хасан,

— заместитель председателя КНР Хань Чжэн,

— министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Каждый из них выступит с докладом, после чего состоится дискуссия. Модератором заседания станет журналистка India Today Гита Мохан.

13:30 Путин на пленарной сессии ПМЭФ расскажет о своем видении того, куда должна двигаться Россия, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее он также сообщал, что выступление будет посвящено в основном экономике, однако затронет и политические вопросы.

«Конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, проблемам как у нас в стране, так и на международном уровне», — пояснил Песков.

Сам глава государства, отвечая на вопрос о темах свой речи во время пресс-подхода в Казахстане, отказался раскрыть подробности.

«Давайте сейчас говорить об этом не будем, а то вы сами не приедете, вам все заранее будет ясно, неинтересно слушать», — сказал он.

13:15 Путин ежегодно выступает на ПМЭФ с большой речью и участвует в дискуссиях. В прошлом году пленарное заседание форума прошло 20 июня и продлилось около четырех часов, из них 55 минут заняло выступление президента.

В своей речи Путин тогда заявил о росте ВВП России, достижении исторического минимума безработицы и снижении уровня бедности до 7,2%. Он поставил задачу к 2030 году вывести РФ в топ-20 стран-лидеров по привлекательности ведения бизнеса, призвал «уходить от деления компаний на оборонно-промышленные и гражданские» и сделать массовым использование цифрового рубля.

В ходе дискуссий президент назвал конфликт на Украине «трагедией, происходящей по вине Запада».

«Я уже говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом. В этом смысле вся Украина — наша», — заявил он. А на вопрос о том, куда может дойти российская армия, ответил: «Там, где ступает нога русского солдата, — то наше».

При этом он подчеркнул, что Москва добивается не капитуляции Киева, а «признания реалий на земле», сообщил, что при вторжении в Курскую область ВСУ потеряли 76 тыс. человек, а также сравнил «новый миропорядок» с «восходом солнца, возникающим естественным образом».

13:00 Сегодня президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Начало мероприятия запланировано на 15:00 мск.

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