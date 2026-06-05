Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн

14:50.
14:00 Тема письма президента Украины Владимира Зеленского будет фигурировать на пленарном заседании ПМЭФ с участием Владимира Путина, предположил Дмитрий Песков.
«Я уверен, сейчас предстоит все-таки пленарная сессия, и я с большой долей вероятности могу предположить, что эта тема будет так или иначе фигурировать», — сказал представитель Кремля.
Украинский лидер вечером 4 июня опубликовал открытое письмо к российскому коллеге с призывом к личным переговорам.
13:45 Кроме Путина, участие в пленарном заседании примут:
— президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,
— глава Танзании Самия Сулуху Хасан,
— заместитель председателя КНР Хань Чжэн,
— министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.
Каждый из них выступит с докладом, после чего состоится дискуссия. Модератором заседания станет журналистка India Today Гита Мохан.
13:30 Путин на пленарной сессии ПМЭФ расскажет о своем видении того, куда должна двигаться Россия, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее он также сообщал, что выступление будет посвящено в основном экономике, однако затронет и политические вопросы.
«Конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, проблемам как у нас в стране, так и на международном уровне», — пояснил Песков.
Сам глава государства, отвечая на вопрос о темах свой речи во время пресс-подхода в Казахстане, отказался раскрыть подробности.
«Давайте сейчас говорить об этом не будем, а то вы сами не приедете, вам все заранее будет ясно, неинтересно слушать», — сказал он.
13:15 Путин ежегодно выступает на ПМЭФ с большой речью и участвует в дискуссиях. В прошлом году пленарное заседание форума прошло 20 июня и продлилось около четырех часов, из них 55 минут заняло выступление президента.
В своей речи Путин тогда заявил о росте ВВП России, достижении исторического минимума безработицы и снижении уровня бедности до 7,2%. Он поставил задачу к 2030 году вывести РФ в топ-20 стран-лидеров по привлекательности ведения бизнеса, призвал «уходить от деления компаний на оборонно-промышленные и гражданские» и сделать массовым использование цифрового рубля.
В ходе дискуссий президент назвал конфликт на Украине «трагедией, происходящей по вине Запада».
«Я уже говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом. В этом смысле вся Украина — наша», — заявил он. А на вопрос о том, куда может дойти российская армия, ответил: «Там, где ступает нога русского солдата, — то наше».
При этом он подчеркнул, что Москва добивается не капитуляции Киева, а «признания реалий на земле», сообщил, что при вторжении в Курскую область ВСУ потеряли 76 тыс. человек, а также сравнил «новый миропорядок» с «восходом солнца, возникающим естественным образом».
13:00 Сегодня президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Начало мероприятия запланировано на 15:00 мск.