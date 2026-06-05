Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн

Владимир Путин 5 июня выступит на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента будет посвящена экономике, однако затронет он и политические вопросы. Также не исключено, что Путин даст оценку открытому письму президента Украины Владимира Зеленского. Российский лидер участвует в пленарной сессии форума ежегодно. В 2025-м мероприятие продлилось около четырех часов: на нем президент назвал конфликт на Украине «трагедией, происходящей по вине Запада», и сравнил «новый миропорядок» с восходом солнца. «Газета.Ru» ведет трансляцию.