Viory: Китай предостерег Германию из-за Тайваня

Она напомнила, что Пекин запретил четырем депутатам парламента Новой Зеландии въезд в Китай на один год из-за их аналогичной поездки на Тайвань в мае этого года. По словам Мао Нин, действия новозеландских чиновников нарушили принцип «одного Китая» и стали вмешательством во внутренние дела страны. При этом Пекин указал, что ограничение может быть снято, если новозеландцы принесут извинения.