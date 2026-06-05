Viory: Китай предостерег Германию из-за Тайваня

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Любой, кто переступает «красную черту» в тайваньском вопросе, должен заплатить за это.
Она напомнила, что Пекин запретил четырем депутатам парламента Новой Зеландии въезд в Китай на один год из-за их аналогичной поездки на Тайвань в мае этого года. По словам Мао Нин, действия новозеландских чиновников нарушили принцип «одного Китая» и стали вмешательством во внутренние дела страны. При этом Пекин указал, что ограничение может быть снято, если новозеландцы принесут извинения.
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