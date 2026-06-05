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Viory: Китай предостерег Германию из-за Тайваня

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин в четверг на ежедневном брифинге для прессы в Пекине предостерегла немецких законодателей от посещения Тайваня.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: LIU HSUAN YU/CC0
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Информагентство Viory сообщает, что члены немецкой «Парламентской группы дружбы Берлин-Тайбэй» отправились на Тайвань с девятидневным визитом. Мао Нин предупредила, что их поездка на Тайвань «неизбежно повлечет за собой определенные издержки».

Любой, кто переступает «красную черту» в тайваньском вопросе, должен заплатить за это.

Мао Нин
официальный представитель МИД Китая

Она напомнила, что Пекин запретил четырем депутатам парламента Новой Зеландии въезд в Китай на один год из-за их аналогичной поездки на Тайвань в мае этого года. По словам Мао Нин, действия новозеландских чиновников нарушили принцип «одного Китая» и стали вмешательством во внутренние дела страны. При этом Пекин указал, что ограничение может быть снято, если новозеландцы принесут извинения.

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