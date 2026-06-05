Песков: визит Уиткоффа и Кушнера в Москву не ожидается

Предыдущий визит представителей Вашингтона в Россию состоялся в январе 2026 года. В ходе него стороны обсудили последнюю версию мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, а также вступление России в «Совет мира». США приостановили участие в переговорах по Украине после начала совместной с Израилем военной кампании против Ирана.