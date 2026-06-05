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Песков: визит Уиткоффа и Кушнера в Москву не ожидается

Визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву в ближайшее время не планируется. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на полях ПМЭФ.

Источник: Reuters

«Нет, не ожидается», — ответил Песков на вопрос журналистов о визите американской стороны.

Предыдущий визит представителей Вашингтона в Россию состоялся в январе 2026 года. В ходе него стороны обсудили последнюю версию мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, а также вступление России в «Совет мира». США приостановили участие в переговорах по Украине после начала совместной с Израилем военной кампании против Ирана.

3 июня спецпредставитель Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел телефонный разговор со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Как сообщил Дмитриев, Москва и Вашингтон продолжат двусторонние контакты в сферах экономики и энергетики. Он отметил, что во взаимодействии с американской стороной не все зависит от процесса урегулирования конфликта на Украине.

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