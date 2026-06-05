Le Monde: Прибалтика боится иска РФ за ущемление прав русскоязычных

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страны Балтии неоднократно призывались к международной ответственности из-за продолжающегося на их территории нарушения прав русскоязычных жителей. При этом, как отметили в МИД, власти этих государств отказываются изменять данную политику, а все попытки урегулировать разногласия посредством переговоров не приносят результата.