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Le Monde: Прибалтика боится иска РФ за ущемление прав русскоязычных

Эстония, Латвия и Литва выражают обеспокоенность возможным обращением России в Международный суд ООН по вопросу ущемления прав русскоязычных граждан, проживающих на территории этих стран, сообщает Le Monde.

Источник: Reuters

«Эстония, Латвия и Литва опасаются, что Москва в скором времени подаст на них в суд за дискриминацию русскоязычных», — указывается в публикации.

Как отмечает газета, прибалтийские государства отвергают предъявляемые им обвинения.

Издание приводит данные латвийской разведки, согласно которым Россия якобы планирует применить «юридическую войну» для дестабилизации своих оппонентов.

На прошлой неделе в Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва намерена обратиться в суд ООН в связи с отказом Латвии, Литвы и Эстонии прекратить политику, направленную на ущемление прав русского населения.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страны Балтии неоднократно призывались к международной ответственности из-за продолжающегося на их территории нарушения прав русскоязычных жителей. При этом, как отметили в МИД, власти этих государств отказываются изменять данную политику, а все попытки урегулировать разногласия посредством переговоров не приносят результата.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что спор может быть передан в суд до конца текущего года. Она также добавила, что, учитывая серьезность обвинений в нарушении прав русскоязычного населения Латвии, Литвы и Эстонии, избежать рассмотрения иска в судебной инстанции вряд ли удастся.

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