Le Monde: Прибалтика боится иска РФ за ущемление прав русскоязычных

«Эстония, Латвия и Литва опасаются, что Москва в скором времени подаст на них в суд за дискриминацию русскоязычных», — указывается в публикации.
Как отмечает газета, прибалтийские государства отвергают предъявляемые им обвинения.
Издание приводит данные латвийской разведки, согласно которым Россия якобы планирует применить «юридическую войну» для дестабилизации своих оппонентов.
На прошлой неделе в Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва намерена обратиться в суд ООН в связи с отказом Латвии, Литвы и Эстонии прекратить политику, направленную на ущемление прав русского населения.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страны Балтии неоднократно призывались к международной ответственности из-за продолжающегося на их территории нарушения прав русскоязычных жителей. При этом, как отметили в МИД, власти этих государств отказываются изменять данную политику, а все попытки урегулировать разногласия посредством переговоров не приносят результата.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что спор может быть передан в суд до конца текущего года. Она также добавила, что, учитывая серьезность обвинений в нарушении прав русскоязычного населения Латвии, Литвы и Эстонии, избежать рассмотрения иска в судебной инстанции вряд ли удастся.