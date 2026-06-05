Песков опроверг слухи о скором визите Уиткоффа и Кушнера в РФ

О том, что Стив Уиткофф может посетить Россию «в ближайшее время», ранее заявлял спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. О планах американской переговорной делегации приехать в Россию в апреле писала The New York Times. По данным издания, в состав группы войдут Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Источники газеты подчеркнули, что ключевым условием для такого визита станет прогресс в переговорном процессе.