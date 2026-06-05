Глава МАГАТЭ назвал все сценарии с ураном в Иране выполнимыми

На пресс-конференции Гросси также заявил, что Иран, вероятно, не стал перемещать свои запасы высокообогащенного урана на новую площадку. Он напомнил, что год назад американские военные нанесли удары по подземным ядерным объектам Ирана, где как раз и располагались на хранении эти материалы. В текущей ситуации, по его словам, критически важно, чтобы специалисты агентства получили доступ к этим точкам и провели собственную проверку.