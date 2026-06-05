Глава МАГАТЭ назвал все сценарии с ураном в Иране выполнимыми

Он уточнил, что одни варианты технически сложнее других, но все они вполне реализуемы. По этой причине, как считает гендиректор, выбор конкретного способа обращения с ураном — «это должно быть политическое решение».
«Оно должно устроить стороны», — подчеркнул глава МАГАТЭ. Он акцентировал внимание на том, что решение должно устроить все стороны.
Судьба иранских запасов обогащенного урана превратилась в главный камень преткновения на переговорах между Тегераном и Вашингтоном. Этот вопрос сейчас считается одним из самых сложных в диалоге по урегулированию конфликта. Позиции по данному пункту расходятся кардинально.
На пресс-конференции Гросси также заявил, что Иран, вероятно, не стал перемещать свои запасы высокообогащенного урана на новую площадку. Он напомнил, что год назад американские военные нанесли удары по подземным ядерным объектам Ирана, где как раз и располагались на хранении эти материалы. В текущей ситуации, по его словам, критически важно, чтобы специалисты агентства получили доступ к этим точкам и провели собственную проверку.
На пресс-конференции глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси также сообщил, что Тегеран, скорее всего, не переносил свои резервы высокообогащенного урана на другую площадку. Он отметил, что крайне важно, чтобы эксперты агентства получили доступ к этим точкам и провели собственную инспекцию.