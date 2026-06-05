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Медведев ответил на слова фон дер Ляйен о взрывах в Констанце

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 5 июня в своем Telegram-канале прокомментировал заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о якобы причастности России к взрыву морского беспилотника в румынском порту Констанца.

Источник: РИА "Новости"

Ранее глава ЕК связала инцидент с дроном в Румынии с действиями Российской Федерации.

Медведев допустил, что при подобной логике европейское руководство в будущем может обвинить Москву в возможных провокациях украинских властей против институтов Евросоюза (ЕС), включая штаб-квартиру организации в Брюсселе.

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