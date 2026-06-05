Путину передали содержание открытого письма Зеленского

«У Зеленского все подгорает капитально. Обещанных денег нет. Обещали в этом году €45 млрд, но к июню только €8−9 млрд в итоге будут. Будут проблемы с личным составом — все больше и больше людей бегут из страны. И Зеленскому сейчас нужно как-то вытянуть эту ситуацию — добавить очков и провести такую встречу с Путиным в стиле, как он провел хамскую встречу с тем же Трампом», — считает экс-нардеп.