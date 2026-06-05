Что такое дроны Hornet и как они могут повлиять на ход СВО

С весны 2026 года СМИ начали сообщать о применении ВСУ нового вида дронов, которые атаковали объекты в российском тылу. Аппараты Hornet бесшумны и оснащены искусственным интеллектом — это позволяет им отчасти автономно находить и поражать цели. В чем особенность этих БПЛА, какие у них технические характеристики и как их атаки могут отразиться на ходе СВО — в материале «Газеты.Ru».