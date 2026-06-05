Что такое дроны Hornet и как они могут повлиять на ход СВО

С весны 2026 года СМИ начали сообщать о применении ВСУ нового вида дронов, которые атаковали объекты в российском тылу. Аппараты Hornet бесшумны и оснащены искусственным интеллектом — это позволяет им отчасти автономно находить и поражать цели. В чем особенность этих БПЛА, какие у них технические характеристики и как их атаки могут отразиться на ходе СВО — в материале «Газеты.Ru».
Что такое дрон Hornet («Марсианин-2»): история создания.
Дрон Hornet, который в российских войсках прозвали «Марсианин-2» — не квадрокоптер и не легкий FPV-дрон. Это боеприпас-камикадзе самолетного типа, сочетающий гражданские технологии авиамоделирования с алгоритмами искусственного интеллекта. Аппарат действует по самолетной схеме — набирает скорость и бьет по цели, заходя сверху.
Производством дронов занимается американская компания Swift Beat LLC под руководством бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта. Фирма поставляет беспилотные системы для Украины. В прошлом году президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках соглашения Киев рассчитывает получить сотни тысяч беспилотников от Swift Beat.
Технические характеристики дронов Hornet.
Как пояснил военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок, Hornet — первые серийные представители нового класса дронов, которые не нужно вести до цели полностью вручную. Внешне они напоминают маленький самолет с прямым крылом, сигарообразным фюзеляжем и толкающим винтом.
Основные характеристики дрона Hornet (на основе данных из открытых источников).
Тип: Барражирующий боеприпас (дрон-камикадзе) самолетного типа.
Разработчик: Swift Beat LLC (США).
Полная масса: около 15 кг.
Боевая часть: до 5 кг; возможны осколочно-фугасный, кумулятивный и другие варианты оснащения.
Дальность полета: до 145−150 км.
Крейсерская скорость: 100−120 км/ч, в пикировании может разгоняться до 200−300 км/ч.
Силовая установка: электрический двигатель с толкающим винтом (практически бесшумен).
Запуск: катапультный.
Система наведения: электронно-оптическая с технологией искусственного интеллекта. Способна к автономному поиску, распознаванию сигнатур и захвату цели без участия оператора.
Навигация: комбинированная (GPS + инерциально-оптическая одометрия), сохраняет курс при подавлении спутникового сигнала.
Стоимость одного Hornet составляет около $5 тыс. Как отмечает бывший украинский депутат Олег Царев, цена у новых летательных аппаратов более чем доступная. Они на порядок дешевле сопоставимых барражирующих боеприпасов, в том числе российских.
«Никаких миллиардов на НИОКР, никаких засекреченных военных технологий. Только гражданские компоненты с десятков заводов по всему миру», — объясняет Царев.
Чем Hornet отличается от других дронов.
Искусственный интеллект делает этот дрон технически инновационным. Оператору не нужно вести его непрерывно, преодолевая помехи радиоэлектронной борьбы. После выхода в заданный район электронный «мозг» БПЛА анализирует изображение местности, выявляет и классифицирует объекты по характерным признакам (например, по силуэту военной техники) и помогает выполнить наведение на цель.
Другая его важная отличительная особенность — бесшумность. В отличие от «Гераней» или реактивных ракет, электродвигатель Hornet оставляет значительно меньший тепловой след и почти не производит шума. По словам Михаила Ходаренка, «из-за небольших размеров и композитных материалов он очень плохо виден радарами войсковой ПВО».
И, наконец, помехоустойчивость. Комбинированная система навигации позволяет аппарату сохранять курс и выполнять задачу даже при существенном ограничении или потере спутникового сигнала.
По словам Михаила Ходаренка, «Марсианину-2», отчасти соответствует наш БПЛА V2U, у которого примерно похожие характеристики. Это дроны самолетного типа из пластика, массой 15 кг.
«Тыл перестает быть тылом»: чем опасен Hornet.
ВСУ применяют дроны Hornet с весны 2026 года по объектам в тыловых районах новых регионов России. 3 июня в Енакиево (ДНР) украинский БПЛА атаковал рейсовый пассажирский автобус, который следовал по маршруту Москва — Симферополь. В результате восемь человек погибли, еще 11 получили ранения. На фрагментах дрона обнаружили иностранные надписи. Военный аналитик Алексей Рамм предположил, что ВСУ могли использовать Hornet для атаки.
Полковник Ходаренок отмечает: дроны Hornet представляют реальную угрозу. Их сложно перехватить традиционными методами из-за небольших размеров и автоматизации.
Российские средства борьбы с Hornet.
По мнению Михаила Ходаренка, Hornet могут неблагоприятно повлиять на ход СВО. Его массовое применение значительно усилит боевые и даже до определенной степени оперативные возможности ВСУ.
Однако средства борьбы с Hornet уже активно применяются. В России есть оружие, которое способно противостоять инновационным аппаратам. По мнению эксперта, это дроны-перехватчики «Елка» и «Молния».
Помимо этого, в зоне СВО появились распознающие БПЛА Hornet детекторы дронов, рассказал ТАСС эксперт в сфере беспилотных систем и РЭБ, официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов. Это дает надежду на то, что Россия сможет эффективно противостоять новому оружию.