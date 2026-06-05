FT: странам Персидского залива предлагают «компенсировать» Украине сокращение американской помощи

В статье говорится, что ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар и Кувейт неоднократно подвергались атакам иранских беспилотников. Это не только создает серьезную угрозу для их критически важной инфраструктуры и экономики, но и наносит удар по имиджу: эти страны больше не могут считаться безопасным местом для международного бизнеса и туризма. На восстановление реноме могут уйти годы, пишет автор.
Сааб считает, странам Залива недостаточно просто закупать у Украины оборонное оборудование. Им необходимы украинские специалисты, которые обучат производству, интеграции, развертыванию и техническому обслуживанию систем для борьбы с БПЛА.
Как кажется автору, объединение украинских ноу-хау с американскими технологиями и капиталом стран Залива станет «серьезным ударом» по иранской стратегии.
Такой подход, продолжает Сааб, также позволит государствам региона снизить зависимость от союзников на фоне растущей нестабильности глобальных цепочек поставок. Кроме того, это создаст базу для экспорта собственных систем противодействия дронам. Арабские страны Залива стремятся стать мировым хабом искусственного интеллекта, но «благодаря США» у них также появились шансы превратиться в глобальный центр по борьбе с беспилотниками, резюмирует Сааб.