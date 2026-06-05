Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: странам Персидского залива предлагают «компенсировать» Украине сокращение американской помощи

Если президент Дональд Трамп исключит помощь Украине из оборонного бюджета США на следующий год, это откроет «стратегические возможности» для стран Персидского залива, пишет Билал Сааб в статье для британской газеты Financial Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар и Кувейт неоднократно подвергались атакам иранских беспилотников. Это не только создает серьезную угрозу для их критически важной инфраструктуры и экономики, но и наносит удар по имиджу: эти страны больше не могут считаться безопасным местом для международного бизнеса и туризма. На восстановление реноме могут уйти годы, пишет автор.

То есть у стран Персидского залива, настаивает автор, есть неотложная потребность в области противодействия беспилотникам. Но США не могут удовлетворить ее, а Украина — якобы может.

Поэтому этим странам, по мнению Сааба, следует за счет собственных средств «компенсировать» Украине сокращающуюся помощь США в обмен на систематическую поддержку Киева в создании средств противодействия беспилотникам и проведении соответствующей подготовки.

Сааб считает, странам Залива недостаточно просто закупать у Украины оборонное оборудование. Им необходимы украинские специалисты, которые обучат производству, интеграции, развертыванию и техническому обслуживанию систем для борьбы с БПЛА.

Сааб предлагает арабским странам создать региональный фонд для Украины, который будет заниматься решениями в сфере противодействия дронам и внедрением инноваций.

Как кажется автору, объединение украинских ноу-хау с американскими технологиями и капиталом стран Залива станет «серьезным ударом» по иранской стратегии.

Такой подход, продолжает Сааб, также позволит государствам региона снизить зависимость от союзников на фоне растущей нестабильности глобальных цепочек поставок. Кроме того, это создаст базу для экспорта собственных систем противодействия дронам. Арабские страны Залива стремятся стать мировым хабом искусственного интеллекта, но «благодаря США» у них также появились шансы превратиться в глобальный центр по борьбе с беспилотниками, резюмирует Сааб.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше