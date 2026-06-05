FT: странам Персидского залива предлагают «компенсировать» Украине сокращение американской помощи

В статье говорится, что ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар и Кувейт неоднократно подвергались атакам иранских беспилотников. Это не только создает серьезную угрозу для их критически важной инфраструктуры и экономики, но и наносит удар по имиджу: эти страны больше не могут считаться безопасным местом для международного бизнеса и туризма. На восстановление реноме могут уйти годы, пишет автор.