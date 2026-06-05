Россия открыта для тех, кто заинтересован в работе с ней, заявил Путин

Глава государства в пятницу участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы всегда открыты для тех, кто заинтересован в работе с нашей страной, кто готов к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству. Убеждены, именно такой подход — слышать друг друга, понимать интересы каждой стороны, находить общие развязки и есть гармоничный путь развития», — сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж.