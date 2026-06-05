Россия открыта для тех, кто заинтересован в работе с ней, заявил Путин

«Мы всегда открыты для тех, кто заинтересован в работе с нашей страной, кто готов к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству. Убеждены, именно такой подход — слышать друг друга, понимать интересы каждой стороны, находить общие развязки и есть гармоничный путь развития», — сказал Путин в ходе заседания.