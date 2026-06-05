Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия открыта для тех, кто заинтересован в работе с ней, заявил Путин

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Россия открыта для тех, кто заинтересован в работе с ней, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

Глава государства в пятницу участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы всегда открыты для тех, кто заинтересован в работе с нашей страной, кто готов к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству. Убеждены, именно такой подход — слышать друг друга, понимать интересы каждой стороны, находить общие развязки и есть гармоничный путь развития», — сказал Путин в ходе заседания.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж.