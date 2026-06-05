ERR: морпехи США прибыли в Эстонию на учения НАТО

Учения BALTOPS начались в четверг и продлятся до 19 июня. В маневрах задействованы около 20 кораблей и порядка шести тысяч военнослужащих из 16 стран Североатлантического альянса. Руководство учениями осуществляют Шестой флот ВМС США и Военно-морские ударные силы НАТО. Участниками маневров являются силы США, Великобритании, Германии, Франции, Польши, Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Литвы, Латвии, Эстонии, Португалии и Турции.
Как говорится в сообщении, «в Эстонию в рамках крупнейших военно-морских учений в Балтийском море BALTOPS прибыл контингент морской пехоты Соединенных Штатов, который в сотрудничестве с ВМС Эстонии отрабатывает обеспечение осведомленности о морской обстановке в наших прибрежных районах. Служба морских пехотинцев США в Эстонии продлится до конца июня… На протяжении учений контингент США будет постоянно дислоцироваться в Таллинне, в городке Минной гавани, и поддерживать действия кораблей и береговых подразделений, участвующих в учениях BALTOPS».
Согласно данным телерадиокомпании, американские морские пехотинцы будут взаимодействовать с эстонскими военнослужащими в сфере наблюдения и мониторинга морской обстановки, действуя в составе мобильных групп на различных участках побережья Эстонии. Отмечается, что прибывшие в страну подразделения входят в состав быстро развертываемого разведывательного подразделения, которое обеспечивает оперативные цели командования морской пехоты США в Европе и Африке в зоне Балтийского моря.
Командир контингента майор Патрик Секстон, чьи слова приводит ERR, заявил: «Корпус морской пехоты США интегрирован в операции ВМС Эстонии для направления превосходящей силы с моря на сушу. Цель — сохранение военного преимущества, которое позволит союзникам решительно действовать в Балтийском регионе и победить в войне».
Учения BALTOPS проводятся ежегодно с 1972 года и считаются одними из крупнейших военно-морских маневров НАТО в акватории Балтийского моря.
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