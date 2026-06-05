Путин: мир переживает крупнейшую структурную трансформацию

Российский лидер указал, что такая конструкция преподносилась как универсальная, подходящая якобы всем и якобы нейтральная, однако на деле она всё чаще применялась в качестве инструмента политического давления и недобросовестной конкуренции. Он охарактеризовал её как специально созданную систему зависимости и выкачивания ресурсов. Путин добавил, что это видят предприниматели, банки и перевозчики.