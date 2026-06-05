Путин: мир переживает крупнейшую структурную трансформацию

5 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), заявил, что в настоящее время мир переживает крупнейшую трансформацию.
«Слышать друг друга, понимать интересы каждой стороны, находить общие развязки — и есть гармоничный путь развития. Возможность дать ответ на те серьезные вызовы, с которыми столкнулся современный мир. Мы видим, какие потрясения испытывают энергетические рынки», — подчеркнул он.
Как отметил Путин, данная трансформация не является переходом от одной фазы цикла к другой. По его словам, на протяжении десятилетий модель глобального развития формировалась вокруг ограниченного числа финансовых центров, технологических решений, страховых и логистических узлов, рейтинговых агентств и резервных валют.
Российский лидер указал, что такая конструкция преподносилась как универсальная, подходящая якобы всем и якобы нейтральная, однако на деле она всё чаще применялась в качестве инструмента политического давления и недобросовестной конкуренции. Он охарактеризовал её как специально созданную систему зависимости и выкачивания ресурсов. Путин добавил, что это видят предприниматели, банки и перевозчики.