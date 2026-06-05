Кирилл Дмитриев рассказал о диалоге с Уиткоффом и Кушнером

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов на площадке ПМЭФ о перспективах визита американских представителей в Москву, заявил, что спецпосланники президента США Стива Уиткоффа и американского бизнесмена Джареда Кушнера не приедут в Россию в ближайшее время.