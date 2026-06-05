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Кирилл Дмитриев рассказал о диалоге с Уиткоффом и Кушнером

Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что на этой неделе несколько раз говорил со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что на этой неделе несколько раз говорил со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером.

«Последние сутки не говорили. На этой неделе говорили несколько раз», — цитирует его слова журналистам «Интерфакс».

«Самое главное, что здесь (на ПМЭФ) были представители администрации США по культуре. Идет хороший диалог по многим направлениям. Диалог продолжается», — отметил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов на площадке ПМЭФ о перспективах визита американских представителей в Москву, заявил, что спецпосланники президента США Стива Уиткоффа и американского бизнесмена Джареда Кушнера не приедут в Россию в ближайшее время.

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