Киллер Мыскин убивал врагов начальницы

Сергей Мыскин был не просто наёмным убийцей. Он стал ключевым звеном в иерархии преступной группы: сотрудник службы безопасности, он не только выполнял заказы за деньги (по 400−500 тыс. за человека), но и вербовал новых исполнителей. При этом в поле зрения правоохранительных органов он никогда не попадал — коллеги описывали его как тихого, спокойного человека. Корреспондент rostov.aif.ru восстановил хронику преступлений, которые унесли четыре жизни, и выяснил, как работала банда, созданная под прикрытием легального бизнеса.