При атаке дронов ВСУ на суда в Азовском море погибли пятеро азербайджанцев

«Сегодня в ночные часы были осуществлены дроновые атаки на два иностранных грузовых судна. 25 граждан Азербайджана входили в состав экипажей этих двух судов. Хочу отметить, что упомянутые суда не принадлежат Азербайджанскому государству. От российской стороны поступила соответствующая информация о том, что в результате атаки в общей сложности погибли пятеро наших граждан, а трое получили ранения. Раненые размещены в городской больнице Ейска», — сообщил представитель МИД.