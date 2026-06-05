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СМИ: Нетаньяху может проиграть на выборах в Израиле из-за действий США

Принуждение Израиля администрацией Дональда Трампа к режиму прекращения огня в Ливане может стоить премьер-министру Биньямину Нетаньяху победы на парламентских выборах, которые состоятся осенью 2026 года.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

События первой половины 2026 года показывают, что Вашингтон активно вмешивается в действия Тель-Авива, что подрывает внутриполитические позиции израильского премьера.

Трамп в ультимативной форме заставил Нетаньяху приостановить запланированные масштабные удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту. Вашингтон пошел на это из опасений, что эскалация сорвет хрупкие американо-иранские переговоры о прекращении огня, пишет Reuters. До этого администрация Трампа начала вести прямые переговоры с ХАМАС по освобождению заложников и заключила перемирие с хуситами, фактически оставив Израиль в роли «зрителя».

Все это привело к тому, что в Израиле Нетаньяху подвергся жесткой критике со стороны оппозиции и СМИ.

Его обвиняют в «унизительной» сдаче национального суверенитета и зависимости от решений Белого дома.

Гади Айзенкот, экс-начальник Генштаба ЦАХАЛ и политический оппонент Нетаньяху, заявил, что ни один израильский премьер до этого не принимал столь «позорных требований», отмечает портал Global Banking and Finance.

Опросы общественного мнения показывают, что Нетаньяху теряет поддержку и рискует проиграть предстоящие досрочные выборы.

Уступки американцам лишают его образа «бескомпромиссного защитника», который необходим для удержания правого электората.

Портал Al Monitor указывает на то, что сомнениям теперь подвергаются все военные достижения Нетаньяху и ставится вопрос о его способности добиться хоть какой-то победы. Критики все чаще приходят к выводу, что «полной победы», о которой премьер говорил после террористических атак 7 октября 2023 года, он точно не добьется, и это напрямую повлияет на предстоящие выборы.

Сам Нетаньяху пытается представить разногласия с Трампом как обычные «тактические споры в лучшей семье», но действия США существенно ограничивают его пространство для маневра. Для израильского лидера, чье политическое выживание напрямую зависит от демонстрации военной силы, задержка военных операций под давлением Вашингтона уже обернулась катастрофическим падением рейтингов практически накануне выборов.

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