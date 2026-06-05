СМИ: Нетаньяху может проиграть на выборах в Израиле из-за действий США

События первой половины 2026 года показывают, что Вашингтон активно вмешивается в действия Тель-Авива, что подрывает внутриполитические позиции израильского премьера.
Трамп в ультимативной форме заставил Нетаньяху приостановить запланированные масштабные удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту. Вашингтон пошел на это из опасений, что эскалация сорвет хрупкие американо-иранские переговоры о прекращении огня, пишет Reuters. До этого администрация Трампа начала вести прямые переговоры с ХАМАС по освобождению заложников и заключила перемирие с хуситами, фактически оставив Израиль в роли «зрителя».
Все это привело к тому, что в Израиле Нетаньяху подвергся жесткой критике со стороны оппозиции и СМИ.
Гади Айзенкот, экс-начальник Генштаба ЦАХАЛ и политический оппонент Нетаньяху, заявил, что ни один израильский премьер до этого не принимал столь «позорных требований», отмечает портал Global Banking and Finance.
Опросы общественного мнения показывают, что Нетаньяху теряет поддержку и рискует проиграть предстоящие досрочные выборы.
Портал Al Monitor указывает на то, что сомнениям теперь подвергаются все военные достижения Нетаньяху и ставится вопрос о его способности добиться хоть какой-то победы. Критики все чаще приходят к выводу, что «полной победы», о которой премьер говорил после террористических атак 7 октября 2023 года, он точно не добьется, и это напрямую повлияет на предстоящие выборы.
Сам Нетаньяху пытается представить разногласия с Трампом как обычные «тактические споры в лучшей семье», но действия США существенно ограничивают его пространство для маневра. Для израильского лидера, чье политическое выживание напрямую зависит от демонстрации военной силы, задержка военных операций под давлением Вашингтона уже обернулась катастрофическим падением рейтингов практически накануне выборов.