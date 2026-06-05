СМИ: Нетаньяху может проиграть на выборах в Израиле из-за действий США

Портал Al Monitor указывает на то, что сомнениям теперь подвергаются все военные достижения Нетаньяху и ставится вопрос о его способности добиться хоть какой-то победы. Критики все чаще приходят к выводу, что «полной победы», о которой премьер говорил после террористических атак 7 октября 2023 года, он точно не добьется, и это напрямую повлияет на предстоящие выборы.