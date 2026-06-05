Путин объяснил, какой суверенитет нужен современной России

Глава государства отметил, что намерен изложить соображения относительно того, какой суверенитет требуется стране.
«В этой связи обозначу некоторые соображения о том, какой суверенитет нужен России», — сказал он.
Путин подчеркнул, что суверенная экономика базируется на внедрении передовых технологий и решений, упрощающих ведение бизнеса и автоматизирующих процессы. Это, по его словам, способствует росту производительности труда и общей эффективности экономики.
Президент также обратил внимание на темпы цифровизации, отметив, что платформизация охватывает торговлю, транспорт, финансы, логистику, туризм, здравоохранение, образование и медиасферу. Он напомнил, что в России утверждена национальная стратегия развития искусственного интеллекта.
«Суверенитет страны определяют люди», — заявил Путин, указав на важность их знаний, квалификации и способности управлять современными технологиями. Он добавил, что профессиональные навыки должны достойно оплачиваться, а высокое качество жизни и зарплаты являются условиями конкурентоспособности и демографического успеха.
«Эти профессиональные навыки, конечно, должны хорошо оплачиваться. Только в случае высокого качества жизни и высоких зарплат наша страна будет конкурентоспособна, успешна в демографическом плане», — добавил он.
По словам президента, понятие «суверенитет» означает «быть сильнее и умнее». Он призвал к более точному управлению ресурсами и эффективному инвестированию, в том числе в технологическое развитие. «Нельзя сказать: “Мы суверенны, поэтому можно делать дорого, медленно, неудобно”, — подчеркнул Путин.