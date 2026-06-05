Путин объяснил, какой суверенитет нужен современной России

По словам президента, понятие «суверенитет» означает «быть сильнее и умнее». Он призвал к более точному управлению ресурсами и эффективному инвестированию, в том числе в технологическое развитие. «Нельзя сказать: “Мы суверенны, поэтому можно делать дорого, медленно, неудобно”, — подчеркнул Путин.