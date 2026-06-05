Речь Путина на ПМЭФ заняла 45 минут

Несколько лет подряд программные заявления российского лидера на форуме били рекорды по длительности. В 2023 году Путин выступил с беспрецедентно продолжительной речью. Ее хронометраж составил около 1 ч. 19 мин. В 2022 году выступление президента заняло около 1 ч 14 мин. В 2024 году президент уложился ровно в 1 час, а в прошлом году — в 55 минут.