Речь Путина на ПМЭФ заняла 45 минут

Несколько лет подряд программные заявления российского лидера на форуме били рекорды по длительности. В 2023 году Путин выступил с беспрецедентно продолжительной речью. Ее хронометраж составил около 1 ч. 19 мин. В 2022 году выступление президента заняло около 1 ч 14 мин. В 2024 году президент уложился ровно в 1 час, а в прошлом году — в 55 минут.
До этого максимально продолжительной была 49-минутная речь на форуме 2012 года и 45-минутная речь на ПМЭФ-2021.
Средняя же продолжительность речи российского лидера на ПМЭФ в прежние годы составляла около получаса. Именно столько заняли его выступления в 2019, 2016, 2015, 2014 и 2013 годах. При этом самыми короткими стали выступления на форуме в 2018 и 2017 годах — они продлились около 20 минут. В 2020 году форум не проводился из-за пандемии коронавирусной инфекции и введения соответствующих санитарно-эпидемиологических ограничений.
О форуме
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы проходит фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.
Организатор форума — Фонд Росконгресс.
Генеральный информационный партнер — ТАСС.