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Речь Путина на ПМЭФ заняла 45 минут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) продлилось 45 минут. За последние годы оно стало одним из самых емких речей главы государства на площадке ПМЭФ, примерно столько же выступление российского лидера заняло пять лет назад.

Источник: Фотобанк "Росконгресс"

Несколько лет подряд программные заявления российского лидера на форуме били рекорды по длительности. В 2023 году Путин выступил с беспрецедентно продолжительной речью. Ее хронометраж составил около 1 ч. 19 мин. В 2022 году выступление президента заняло около 1 ч 14 мин. В 2024 году президент уложился ровно в 1 час, а в прошлом году — в 55 минут.

До этого максимально продолжительной была 49-минутная речь на форуме 2012 года и 45-минутная речь на ПМЭФ-2021.

Средняя же продолжительность речи российского лидера на ПМЭФ в прежние годы составляла около получаса. Именно столько заняли его выступления в 2019, 2016, 2015, 2014 и 2013 годах. При этом самыми короткими стали выступления на форуме в 2018 и 2017 годах — они продлились около 20 минут. В 2020 году форум не проводился из-за пандемии коронавирусной инфекции и введения соответствующих санитарно-эпидемиологических ограничений.

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы проходит фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор форума — Фонд Росконгресс.

Генеральный информационный партнер — ТАСС.