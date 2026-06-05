Технологии будущего, «воровство» резервов, переезд госкомпаний в регионы. Главное из выступления Путина на ПМЭФ

Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Президент РФ заявил о влиянии санкций на позиции доллара и евро, стремлении России к лидерству в сфере ИИ и хаосе, который «провоцируют европейские элиты». Главные заявления Путина — в подборке «Ъ».