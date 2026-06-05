Меркель рассказала, кто может вести переговоры с Россией

«Из своего опыта я знаю, что вести переговоры с российским президентом можно только в том случае, если вы наделены политической властью, которая в условиях демократии дается на определенный срок. (Экс-президент Франции) Франсуа Олланд и я не стали бы просить кого-то другого вести за нас переговоры с (Владимиром) Путиным в Минске. Сегодня это также дело тех, кто обладает властью и легитимностью», — указала Меркель в беседе с Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Она также отметила готовность поделиться опытом в случае обращения за советом. По мнению экс-канцлера, возлагать задачу поддержания контакта с Россией только на США недостаточно, поскольку это «глубоко затрагивает и европейские интересы».
«Европейская сила и суверенитет — это две стороны одной медали: обороноспособность и дипломатия. Дипломатия тоже должна играть важную роль», — добавила политик.
В последнее время в СМИ появляются сообщения о поиске европейскими лидерами подходящей кандидатуры для переговоров с Россией. Среди возможных претендентов на эту роль назывались экс-канцлеры Германии Герхард Шредер и Ангела Меркель, бывший премьер-министр Италии Марио Драги, глава Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас и действующий председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.