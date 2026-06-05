Меркель рассказала, кто может вести переговоры с Россией

«Из своего опыта я знаю, что вести переговоры с российским президентом можно только в том случае, если вы наделены политической властью, которая в условиях демократии дается на определенный срок. (Экс-президент Франции) Франсуа Олланд и я не стали бы просить кого-то другого вести за нас переговоры с (Владимиром) Путиным в Минске. Сегодня это также дело тех, кто обладает властью и легитимностью», — указала Меркель в беседе с Frankfurter Allgemeine Zeitung.