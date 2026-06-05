ПМЭФ-2026: Самарская область налаживает международные связи

«Мы хотим, чтобы самарские производители расширили свое присутствие на китайском рынке. Мы также хотим, чтобы промышленные китайские компании находили свое место и инвестировали в Самарскую область. Кроме того, мы рассматриваем портовые инвестиции. Также мы обсудили возможность с помощью блогеров расширить продажи самарских продуктов на китайском рынке. Наша компания является председательствующей компанией союза китайских предпринимателей в России. Мы, конечно, хотим, чтобы как можно больше китайских компаний начали сотрудничать с Самарской областью. Суть бизнеса заключается в том, чтобы все стороны получили взаимовыгодное сотрудничество, в том числе общество и государство», — отметил г-н Лю Хуэй.