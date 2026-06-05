Путин заявил о провале попыток изоляции России

«Инициатором попыток этой изоляции была прежняя администрация Соединенных Штатов, это всем хорошо известно, и потом сателлиты в Европе за этим последовали и на сегодняшний день преуспели в этом больше чем даже администрация США, но (изоляции. — Ред.) и не было изначально в том числе и за счет продолжение сотрудничества с некоторыми партнерами в Соединенных Штатах», — сказал он.