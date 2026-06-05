Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил о провале попыток изоляции России

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) 5 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что изоляции России как таковой не существовало, а попытки её реализовать не привели к успеху.

Таким образом глава государства ответил на вопрос журналистов о том, можно ли считать Россию изолированной, учитывая, что на ПМЭФ-2026 прибыли представители из 130 стран.

«Инициатором попыток этой изоляции была прежняя администрация Соединенных Штатов, это всем хорошо известно, и потом сателлиты в Европе за этим последовали и на сегодняшний день преуспели в этом больше чем даже администрация США, но (изоляции. — Ред.) и не было изначально в том числе и за счет продолжение сотрудничества с некоторыми партнерами в Соединенных Штатах», — сказал он.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше