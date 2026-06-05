ВСУ нарушили режим тишины в ЗАЭС, ранены российских военные и инженеры

Украинские беспилотники нанесли удар по линии электропередачи 750 кВ «Днепровская» в районе Запорожской АЭС, сообщили на станции. Пострадали пятеро военнослужащих, им оказана помощь. Режим прекращения огня для ремонта этой ЛЭП был согласован с МАГАТЭ и гарантирован украинской стороной, он должен был действовать до 23 июня. Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что трое инженеров компании ранены, двое — в тяжелом состоянии. В МИД РФ заявили, что до ядерной катастрофы на ЗАЭС остался «один шаг».