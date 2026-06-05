Путин призвал Зеленского не бояться идти на выборы

«(Зеленский) обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос, конечно. Но на выборы надо идти. Не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона. Потому что, если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпацией власти, это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться, надо идти на выборы», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).