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Путин призвал Зеленского не бояться идти на выборы

Президент РФ Владимир Путин, комментируя обращение Владимира Зеленского, заявил о необходимости участия в выборах.

Ранее Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, содержащее предложение о проведении встречи с Путиным на территории третьего государства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что письменный вариант «открытого письма» Зеленского был передан главе государства, и что Путин ознакомился с его содержанием.

«(Зеленский) обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос, конечно. Но на выборы надо идти. Не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона. Потому что, если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпацией власти, это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться, надо идти на выборы», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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