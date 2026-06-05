Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин сообщил о встрече бизнесмена из РФ с Зеленским в Киеве

Президент России Владимир Путин сообщил, что один из российских предпринимателей в недавнее время посетил Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего проинформировал Путина о состоявшемся разговоре.

Как уточнил глава государства, имя данного бизнесмена он не называл. По словам Путина, предприниматель передал предложение Зеленского о проведении встречи. В ответ на это, как отметил президент России, он заявил, что никогда не уклонялся от переговоров.

После нанесения удара Вооруженными силами Украины по Старобельску, пояснил Путин, он связался с этим бизнесменом и задал вопрос: «Что это такое?». Со слов президента, предприниматель ответил, что ему неизвестно о произошедшем.

Как подчеркнул глава государства, после событий в Старобельске, а также после, по его выражению, хамского тона в открытом письме Владимира Зеленского, он не усматривает целесообразности во встрече с президентом Украины.