Путин сообщил о встрече бизнесмена из РФ с Зеленским в Киеве

Как уточнил глава государства, имя данного бизнесмена он не называл. По словам Путина, предприниматель передал предложение Зеленского о проведении встречи. В ответ на это, как отметил президент России, он заявил, что никогда не уклонялся от переговоров.
После нанесения удара Вооруженными силами Украины по Старобельску, пояснил Путин, он связался с этим бизнесменом и задал вопрос: «Что это такое?». Со слов президента, предприниматель ответил, что ему неизвестно о произошедшем.
Как подчеркнул глава государства, после событий в Старобельске, а также после, по его выражению, хамского тона в открытом письме Владимира Зеленского, он не усматривает целесообразности во встрече с президентом Украины.