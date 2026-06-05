Путин «пока не видит смысла» во встрече с Зеленским

О возможности встречи
Путин заявил, что «никогда не отказывался» от встречи с Владимиром Зеленским. При этом, по его словам, встречаться без заранее подготовленных решений не имеет смысла.
Я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны — остановить наступление наших вооруженных сил, вот и все.
Он добавил, что подготовкой договоренностей должны заниматься «серьезные, специально обученные люди» из МИД, Минобороны и других ведомств, как это было во время переговоров в Стамбуле.
О поездке бизнесмена в Киев
Путин также рассказал, что за несколько недель до ПМЭФ один из представителей российских деловых кругов ездил в Киев и встречался с Владимиром Зеленским. Президент РФ заметил, что не мог посылать в Киев этого бизнесмена ни в каком качестве.
Этим должна заниматься серьезные специально обученные люди, МИД РФ, Минобороны и другие службы, как это было в ходе наших переговоров в Стамбуле. Вас я не могу ни на что уполномочить.
По его словам, бизнесмен хотел поехать и «послушать», а потом рассказать, о чем велась речь. Как сказал Путин, он встретился с бизнесменом после его возвращения из Киева.
Это было 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в ЛНР, где погибли подростки. Это ужасное преступление.
Глава государства подчеркнул, что в районе общежития (в Старобельске в ЛНР, по которому ударили ВСУ) не было ни одного военного объекта и военных машин.
«Тогда я утром позвонил коллеге, который ездил в Киев. Я его спросил, что это значит. Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей», — сказал президент.
По его словам, у бизнесмена не нашлось объяснений. Путин отметил, что этот представитель деловых кругов хотел переговорить с Киевом и проинформировать по итогам. «Я больше с ним не разговаривал», — заключил российский лидер.
Об обращении к военным
Завершая этот блок выступления, Путин обратился к российским военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий.
«Вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья», — сказал президент.
О долгосрочных договоренностях
Путин заявил, что России не нужны соглашения, подобные минским. По его словам, прежние договоренности, как позже заявляли западные политики, были нужны для того, чтобы Киев выиграл время.
Ну зачем нам такие соглашения? Нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу.
Президент добавил, что после выработки таких решений «можно и встречаться».
О выборах на Украине
Отдельно Путин прокомментировал вопрос легитимности украинской власти. Он заявил, что удержание власти «вне рамок конституции» является узурпацией и уголовным преступлением.
«Поэтому не надо бояться, надо идти на выборы. И всем бы посоветовал», — сказал президент.
По его словам, ранее на Украине говорили о скором проведении выборов, однако затем «замолкли».
О гарантиях и роли США
Путин заявил, что ключевые вопросы урегулирования должны решать Россия и Украина. США и другие страны, по его словам, могут «создать условия» и выступить гарантами будущих договоренностей.
Президент также выразил недоумение, почему Киев не хочет видеть президента США Дональда Трампа гарантом договоренностей между Россией и Украиной.
О письме Зеленского
Путин сообщил, что бегло ознакомился с письмом Зеленского после того, как его показал пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам президента, документ содержит «элементы хамства».
Это что? Это способ создания условий для личной встречи и переговоров? Или это создание обстановки, при которой вообще невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе.
О возрасте
Комментируя упоминание Зеленским своего возраста, Путин заявил, что возраст важен, но не является главным критерием для политика.
«Главное — это не возраст. Главное — дееспособность и работоспособность», — сказал он.
Президент добавил, что многие политические деятели, в том числе старше него, продолжают выполнять свои функции.