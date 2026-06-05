Зампред КНР назвал визит Путин в Пекин очень успешным

«Как вы знаете, две недели назад президент Путин совершил очень успешный визит в Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин провели переговоры в Пекине по развитию двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям», — заявил он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).