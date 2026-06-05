Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зампред КНР назвал визит Путин в Пекин очень успешным

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Зампредседателя КНР Хань Чжэн заявил, что недавний визит президента РФ Владимира Путина в Китай был очень успешным.

Источник: © РИА Новости

«Как вы знаете, две недели назад президент Путин совершил очень успешный визит в Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин провели переговоры в Пекине по развитию двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям», — заявил он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше