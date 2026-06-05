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Путин назвал применение БПЛА по гражданским гуманитарным преступлением

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал гуманитарным преступлением применение таких вооружений, как беспилотники, по гражданскому населению.

Глава государства в пятницу участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Если появляются наиболее опасные, особенно для гражданского населения, средства ведения вооруженной борьбы, то международное сообщество, конечно, должно задуматься над тем, как ограничить его применение, и прежде всего в отношении гражданских лиц. Это вообще недопустимо. Я полагаю, что это гуманитарное преступление», — сказал Путин в ходе заседания.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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