Путин назвал применение БПЛА по гражданским гуманитарным преступлением

Глава государства в пятницу участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Если появляются наиболее опасные, особенно для гражданского населения, средства ведения вооруженной борьбы, то международное сообщество, конечно, должно задуматься над тем, как ограничить его применение, и прежде всего в отношении гражданских лиц. Это вообще недопустимо. Я полагаю, что это гуманитарное преступление», — сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.